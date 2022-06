Ambiente: dialogo Emilia Romagna-Fvg per memorandum su Stati generali

Trieste, 9 giu - Un primo passo verso la stesura di un memorandum che veda collaborare diversi territori ricompresi all'interno delle Regioni dell'Alto Adriatico e dell'Europa Centrale in vista degli Stati generali dello sviluppo sostenibile in programma a Trieste a novembre è stato compiuto oggi nel corso di un videocollegamento tra l'assessore regionale all'ambiente del Friuli Venezia Giulia e la vicepresidente della Regione Emilia Romagna.L'intento è stato quello di esporre ai colleghi dell'amministrazione regionale emiliana gli obiettivi che l'iniziativa autunnale intende raggiungere, avviando un dialogo che possa preparare il terreno in vista degli Stati generali. Come spiegato dall'esponente dell'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia, l'idea che sta dietro all'evento è quella di unire le diverse potenzialità dei partecipanti, delineando così una visione di sviluppo integrata su temi quali l'energia, il clima, la lotta all'inquinamento marino, la difesa della biodiversità e dell'ambiente in generale. A monte ciò richiede però una collaborazione più stretta tra gli uffici che porti così a uno scambio delle rispettive eccellenze, avendo posizioni comuni su alcuni temi ambientali per potersi coordinare al meglio e presentarsi in modo unitario nelle future negoziazioni.L'assessore regionale ha spiegato poi che, oltre al Friuli Venezia Giulia, agli Stati generali hanno già confermato la presenza la Regione Veneto e il ministro per l'Ambiente della Croazia, mentre c'è uno stretto contatto con i ministeri competenti della Slovenia e dell'Ungheria, Paesi dove sono da poco stati definiti i membri del Governo a seguito delle recenti elezioni politiche.Infine, l'esponente dell'Esecutivo ha proposto alla vicepresidente dell'Emilia Romagna di rendere annuale questo evento, potendolo ospitare a turno nei capoluoghi di Regione partecipanti o nelle capitali dei Paesi che aderiranno agli Stati generali. In questo modo - è stato ricordato - si andrebbe a rinnovare lo spirito di cooperazione e si rafforzerebbero il coordinamento e l'interscambio delle best practice dei vari partecipanti. ARC/AL/ma