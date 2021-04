Ambiente: direttore di Arpa FVG Vatta eletto vicepresidente AssoArpa

Trieste, 3 apr - Il direttore di Arpa Fvg Stellio Vatta nel corso dell'ultima assemblea di AssoArpa, durante la quale è stato rinnovato il direttivo dell'associazione, è stato nominato vicepresidente assieme al suo omologo di Arpa Calabria, Domenico Pappaterra. Congratulandosi per tale nomina ed esprimendo la soddisfazione della Giunta, l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha rimarcato che "a giugno 2019 la Giunta ha convintamente deciso di nominare direttore generale di Arpa FVG Stellio Vatta e questa nomina non può che confermare la bontà della nostra scelta. Abbiamo infatti puntato su un professionista dalla grande esperienza sia in campo tecnico sia amministrativo, che sarà fondamentale per supportare il processo di sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi legati al green deal che il Friuli Venezia Giulia vuole anticipare di almeno 5 anni". "Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono il braccio operativo delle Regioni - ha detto Scoccimarro -. Avere un nostro rappresentante nel direttivo dell'AssoArpa garantisce anche maggiore attenzione alle esigenze e problematiche specifiche della nostra regione nelle decisioni nazionali sui temi ambientali". "Ringrazio il presidente Bortone e i colleghi per la stima e la fiducia che hanno dimostrato nella mia designazione - ha detto il direttore Vatta -. Questo è anche un riconoscimento del ruolo importante che Arpa FVG riveste all'interno del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa). Nei prossimi mesi ci attendono sfide importanti: ruolo delle Agenzie per l'ambiente nel recovery plan e nella transizione ecologica, rafforzamento delle nostre strutture, attenta comunicazione e informazione verso i cittadini, rinnovi contrattuali. È necessario l'impegno di tutti e io sono pronto a dare il mio contributo". ARC/COM/ma