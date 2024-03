Ambiente: Fedriga, buon lavoro a Lutman nuova vicepresidente Snpa

Trieste, 12 mar - "Un prestigioso nuovo incarico per Anna Lutman, nominata oggi vicepresidente del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa). La sua esperienza scientifica e le sue capacità operative porteranno certamente un valore aggiunto al Sistema. A lei i migliori auguri di buon lavoro".Così, questo pomeriggio, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a seguito del nuovo incarico assunto dal direttore generale di Arpa Fvg, Anna Lutman, nominata nella giornata di oggi vicepresidente del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa).Anna Lutman si è laureata in chimica all'Università di Trieste. Ha iniziato il suo percorso lavorativo all'Università di Udine per poi diventare dirigente presso il laboratorio chimico del Presidio multizonale di prevenzione del Usll'7 Udinese. Dal luglio 1999 opera in Arpa Fvg. ARC/PT/al