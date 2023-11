Ambiente: Fedriga, servono soluzioni attuabili e percorribili

Trieste, 30 nov - "Le sfide ambientali alle quali siamo chiamati devono trovare risposte all'insegna dell'attuabilità e della percorribilità, contemperando la tutela ecologica e lo sviluppo dei cittadini e delle imprese e tenendo sempre presente che un ambiente tutelato non è un ambiente lasciato a sé stesso e abbandonato, come insegna l'emergenza Vaia". È il messaggio che il governatore Massimiliano Fedriga ha portato all'apertura del Consiglio del Sistema nazionale della protezione dell'ambiente che si è riunito oggi a Trieste nella Sala Tessitori della Regione. "Per i pubblici amministratori c'è un'altra sfida - ha osservato Fedriga -: fare scelte e comunicarle bene ai cittadini evitando le semplificazioni, le banalizzazioni e gli ideologismi. Dobbiamo avere anche la sincerità di riconoscere la proporzionalità degli impatti, ricordandoci che se un Paese di grandi dimensioni non interviene sulla riduzione delle emissioni di CO2, questo rappresenta un problema per tutti, anche per coloro, come i componenti del sistema europeo, che esercitano comportamenti virtuosi, comportamenti da perseguire sempre nell'ottica di una sostenibilità complessiva". ARC/PPH/ma