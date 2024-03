Ambiente: Fedriga, Stati generali segna avvio di percorso condiviso

Trieste, 21 mar - "Quello della tutela dell'ambiente, fondamentale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile complessivo, è un tema che non va banalizzato in chiave ideologica. Sentiamo spesso parlare di transizione energetica o abbattimento di emissioni inquinanti in forma semplificata, attraverso slogan che troppe volte si traducono in dibattiti che rimangono tuttavia fini a sé stessi. Sono invece necessarie risposte concrete affinché il nostro sistema economico possa essere sostenibile sotto tutti i punti di vista". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga portando il saluto della Giunta, questa mattina nel palazzo della Regione a Trieste, in apertura della seconda giornata degli Stati generali per lo sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e dell'Europa centrale. Presenti i rappresentanti istituzionali delle Regioni e Paesi partner (Emilia-Romagna, Veneto, Carinzia, litorale sloveno e Istria, oltre al Friuli Venezia Giulia) per la presentazione del Memorandum d'intenti che definisce le possibili modalità di collaborazione e di scambio dati e informazioni relative al monitoraggio e alla valutazione della qualità dell'aria (l'argomento trattato in questa seconda edizione dell'evento) nei singoli Paesi. Fedriga ha delineato gli obiettivi da perseguire con l'attuazione di politiche congiunte per la sostenibilità. "È fondamentale - ha sostenuto il governatore - fare in modo che diventi conveniente per la nostra filiera produttiva l'utilizzo di nuovi sistemi di produzione meno impattanti e l'approccio all'economia circolare. Non si può inoltre prescindere dal fatto che questo sviluppo sia sostenibile anche socialmente, ovvero accessibile a tutte le fasce della popolazione". Tra le azioni messe in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il massimo esponente dell'Esecutivo ha ricordato come il contributo stanziato per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici abbia "contribuito non solo ad incentivare l'utilizzo e la diffusione di fonti rinnovabili, ma anche a contrastare l'aumento dei costi energetici derivati dalle tensioni geopolitiche internazionali". In conclusione, Fedriga ha auspicato che l'appuntamento degli Stati generali si ponga come "una tappa di passaggio verso un lungo percorso condiviso e multidisciplinare di sviluppo". ARC/PAU/gg