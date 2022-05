Ambiente: Fvg plaude a podismo ecocompatibile del Trofeo Parovel

Trieste, 15 mag - Il Trofeo Parovel coniuga la passione per la corsa con eccellenze ambientali e agroalimentari del territorio carsico, evidenziandone una volta di più quelle potenzialità turistiche che la Regione ha ben saputo valorizzare nella progettualità "Io sono Fvg".



È il concetto espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente e allo Sviluppo sostenibile che oggi ha preso parte alle premiazioni della prova podistica snodatasi tra Bagnoli e San Dorligo della Valle.



L'assessore, che 20 anni or sono inaugurò la competizione da presidente dell'allora Provincia, ha evidenziato la crescita del circuito "Trofeo Provincia di Trieste" anche con la sua adesione alle politiche ambientali della Regione come la promozione dell'utilizzo di materiali ecocompatibili per le "ecofeste" e la norma "tifo pulito", ecocompatibile e rispettoso degli avversari.



Il rappresentante della Giunta ha porto agli atleti la borraccia in alluminio della Regione come contributo a ridurre l'utilizzo della plastica, incoraggiando gli sportivi a completare con scelte di responsabilità anche ambientale l'opzione salubre e vincente di fare movimento per essere in forma e recuperare le occasioni di socialità sottratte dalla pandemia. ARC/PPH