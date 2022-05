Ambiente: Fvg, puntiamo a transizione ecologica socialmente equa

Trieste, 10 mag - E' un passaggio epocale, che segnerà la vita delle persone nei prossimi anni. Una transizione verso la sostenibilità ambientale, che significa accompagnare il processo affinché i costi siano socialmente equilibrati e gestibili.Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia in occasione dell'incontro una classe dell'Istituto Malignani di Udine che ha partecipato al concorso Senato&Ambiente.Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, il fatto che da parte dei giovani ci sia piena consapevolezza della prospettiva di grande cambiamento che ci attende è un fattore che dà grande fiducia.In quest'ottica l'obiettivo, come ha aggiunto il governatore, deve essere creare le condizioni affinché per un'impresa, che dà occupazione, diventi conveniente da un punto di vista economico convertire la produzione alla sostenibilità ecologica.In questo modo, come ha concluso il governatore, il sistema potrà reggere, in quanto il supporto dei contributi pubblici alla lunga non riesce a essere infinito. In merito a ciò, la ricerca, su cui la Regione sta investendo in maniera importante, può dare uno slancio decisivo in termini di innovazioni capaci di farci fare quel salto di qualità necessario a completare il prima possibile la transizione. ARC/GG