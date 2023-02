Ambiente: Giunta approva strategia regionale per sviluppo sostenibile

Udine, 18 feb - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, ha approvato la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia.



Il documento è stato elaborato dalla cabina di regia e dal gruppo di lavoro interdirezionale, in collaborazione con le Università degli studi di Udine e Trieste e con il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) e dell'Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia (Ape) che ha curato la consultazione pubblica del 2020 e i cui risultati sono stati acquisiti dalla Giunta nel 2021.



Sempre nel 2021 è stato elaborato ed approvato un rapporto di posizionamento del Friuli Venezia Giulia rispetto agli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e ai 17 goal dell'Agenda 2030. In questo percorso si inserisce il documento licenziato nell'ultima seduta della Giunta regionale. Per l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente la strategia costruita è frutto di un percorso partecipativo con un approccio trasversale che consentirà di mettere in campo una programmazione e le azioni conseguenti per costruire una regione più sostenibile, resiliente, innovativa e competitiva.



Il documento individua 12 macroaree tematiche per lo sviluppo sostenibile (gestione sostenibile delle risorse e biodiversità; cambiamento climatico e transizione energetica; resilienza dei territori; mobilità e logistica sostenibili; turismo sostenibile; sviluppo sostenibile ed economia circolare; competitività, innovazione e sostenibilità dei sistemi produttivi; formazione; digitalizzazione; beni e attività culturali; inclusività e salute pubblica) e, per ciascuna di queste, le linee di intervento, le strutture competenti e le corrispondenti politiche e piani regionali, oltreché le scelte strategiche nazionali a cui le macroaree tematiche contribuiscono. Vengono poi individuati anche gli indicatori per il monitoraggio. ARC/LP/pph