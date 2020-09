Ambiente: incendio Snua, Arpa in sopralluogo per valutare danni

Udine, 19 set - La squadra di pronto intervento di Arpa Fvg è intervenuta in seguito alla chiamata delle autorità competenti per valutare i danni ambientali conseguenti l'incendio divampato allo stabilimento Snua di Aviano.Dalle prime informazioni le fiamme hanno interessato il capannone di rifiuti cosìddetti css, ossia combustibile solido secondario.L'assessore alla Difesa dell'ambiente convocherà già da lunedì la proprietà al fine di prevenire nuovi episodi considerato che questo è il secondo in meno di un anno. ARC/Com/EP