Ambiente: Lignano, ricostruiti 20 metri di arenile verso il mare

Trieste, 14 apr - Conclusi nella giornata di ieri i lavori di ripascimento della spiaggia di Lignano Sabbiadoro; tutto pronto, quindi, per l'avvio della stagione estiva 2022 che si preannuncia di grande richiamo turistico. Lo comunica l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente e Sviluppo sostenibile. Sono stati 78mila i metri cubi di sabbia estratti dal canale di Lignano e depositati nei due arenili di Sabbiadoro e di Pineta. Le opere hanno richiesto 35 giorni di lavoro effettivo, continuo, su due turni (dal 4 marzo al 13 aprile), per una spesa complessiva di oltre un milione di euro. L'esponente della Giunta ha sottolineato come, grazie a questi importanti interventi, sia stato possibile rimettere a disposizione di tutti i fruitori ben 20 metri di spiaggia verso il mare, metratura di litorale che era sparita nel corso degli ultimi anni perché erosa dalle mareggiate. ARC/PT