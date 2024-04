Ambiente: ok a ddl servizi integrati idrico e rifiuti

Via libera preliminare dalla Giunta regionaleTrieste, 12 apr - Presentato e approvato in via preliminare dalla Giunta lo schema di disegno di legge (ddl) concernente "Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata del rifiuti urbani".A presentarlo all'Esecutivo è stato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che ha illustrato i principali contenuti dell'importante testo normativo.Il ddl è formato da otto articoli e prevede l'adozione di provvedimenti attuativi. La finalità è quella del superamento della frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da perfezionare attraverso la razionalizzazione della partecipazione pubbliche nelle società in house affidatarie dei servizi.La copertura finanziaria dell'iniziativa regionale è di 4 milioni di euro. Oggetto dell'incentivo saranno le operazioni societarie di fusione per incorporazione che coinvolgano esclusivamente società in house a totale partecipazione pubblica. Possono beneficiare dell'incentivo i Comuni del Friuli Venezia Giulia che detengano partecipazioni nelle società in hause incorporande. Il sostegno è diretto a sostenere i costi dell'aumento di capitale determinato dal rapporto di cambio che stabilisce il cosiddetto 'prezzo della fusione', ossia la quantità di quote di partecipazione della società incorporante.Per la Regione l'obiettivo è quello di giungere a una gestione solida, efficiente, efficace ed economica dei due servizi, attraverso una gestione adeguata alle caratteristiche degli stessi servizi e del territorio di riferimento. In questo modo si potranno conseguire economie di scala significative nelle attività tecniche e contrattuali e si soddisferà il fabbisogno di opere e di infrastrutture indispensabili per il costante miglioramento dei servizi a favore della comunità. ARC/PT/ma