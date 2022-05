Ambiente: ok da Giunta Fvg a Piano gestione rifiuti urbani

Percorso proficuo, approvazione in Aula entro giugno



Trieste, 30 mag - Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ha avuto un percorso proficuo e si accinge ora alla sua fase conclusiva.



È la valutazione dell'assessore del Friuli Venezia Giulia alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile sull'adozione in via definitiva del Piano da parte della Giunta regionale.



All'adozione preliminare dello scorso 23 dicembre era seguita la fase di consultazione pubblica di Valutazione ambientale strategica (Vas) durante la quale sono pervenuti 11 pareri ammissibili. Fra i pareri pervenuti, come ha riferito l'assessore regionale, si segnala quello del ministero della Transizione ecologica che, dopo attenta disamina delle varie parti del piano, ha espresso particolare apprezzamento per il lavoro svolto.



Dopo le attività tecnico istruttorie è stato elaborato il parere motivato da parte del Servizio valutazioni ambientali, fatto proprio dalla Giunta regionale, che ha confermato l'impianto del Piano, includendo alcune modifiche di dettaglio non sostanziali. Ora, con l'adozione definitiva, il Piano passa al Consiglio regionale, per l'esame da parte della Commissione consiliare competente, e quindi al Consiglio delle autonomie locali, per il parere e l'eventuale adeguamento dei documenti.



L'approvazione definitiva in Aula è prevista entro giugno. Si tratta di una scadenza tassativa, come ha ricordato l'assessore alla Difesa dell'ambiente, in quanto l'inadempienza o il ritardo da parte di una sola Regione impedisce anche alle altre Regioni italiane di ricevere i fondi della politica di coesione per spese nel settore. ARC/PPH