Ambiente: ok Slovenia a Fvg per Stati generali sviluppo sostenibile

Trieste, 22 lug - La Slovenia, attraverso il ministro competente in materia, ha comunicato nel corso di una videoconferenza all'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente la volontà di partecipare agli Stati generali dello sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico (19-23 novembre 2022) organizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Una presenza, quella slovena, che si aggiunge a quelle di Croazia, Carinzia, Veneto e Emilia-Romagna.



Come ha spiegato lo stesso assessore - incassando l'ok sloveno anche per la sottoscrizione di un memorandum d'intesa - le finalità dell'evento sono quelle di unire le potenzialità di territori nazionali e regionali tra loro vicini e individuare un'idea di sviluppo su temi come l'energia, il clima, la lotta all'inquinamento marino, la difesa delle biodiversità e dell'ambiente in generale.



L'obiettivo è quello di mettere in atto una collaborazione più stretta per scambiarsi le buone pratiche e avere posizioni più comuni possibile per coordinarsi meglio e presentarsi uniti nelle sedi di confronto con le istituzioni europee.



Da parte sua il ministro sloveno ha infine ringraziato la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto fatto in occasione dell'incendio nelle aree carsiche di questi giorni: in particolare per il tipo di collaborazione transfrontaliera che, anche in questa difficile e impegnativa circostanza, ha testimoniato lo spirito di amicizia tra i due territori. ARC/GG/pph