Ambiente: oltre 1,6 milioni per manutenzione ordinaria corsi d'acqua

Ogni Comune potrà ottenere fino a 48.800 euro



Trieste, 23 apr - Stabilito il riparto dei fondi per le opere di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di interesse comunale. Al via la predisposizione del bando.



Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile. La somma disponibile a bilancio è di un milione di euro cui si sommano altri 683.500 euro. Ogni Comune potrà ottenere fino a 48.800 euro, oneri compresi.



Sarà data priorità agli interventi a difesa delle aree a maggior rischio, in base al grado di pericolosità, come perimetrate dal Piano di gestione del rischio alluvioni (Pgra), con precedenza alle aree su cui sorgono edifici strategici (ospedali, scuole, centri di ricovero, sedi di protezione civile, caserme), centri abitati, strade e altre infrastrutture.



Priorità anche agli interventi di prosecuzione e completamento di opere precedentemente realizzate e agli interventi che prevedono un rapido avvio del cantiere.



Sarà poi data priorità, infine, ai lavori di piccola entità che possono essere affidati direttamente, in tempi stretti, e conclusi entro l'esercizio finanziario corrispondente (di semplicità esecutiva, essendo già stati acquisiti i necessari nulla osta o le autorizzazioni, o che siano in avanzato stato dell'iter progettuale). ARC/PT/ma