Ambiente: presentato progetto video Arpa Fvg per scuole secondarie

Trieste, 24 feb - Promuovere l'educazione ambientale, specialmente verso i giovani, è la strada per modificare le cattive abitudini perpetrate nei decenni passati e per lasciare alle future generazioni un territorio più bello e più pulito.



Questa la sintesi dell'intervento dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente alla presentazione del progetto video "Inviati per un giorno", organizzato da Arpa Fvg e che ha coinvolto gli studenti del Liceo artistico statale Enrico Galvani di Cordenons e dell'Istituto tecnico statale Deledda - Fabiani di Trieste sulle tematiche ambientali dell'aria e dell'acqua. L'incontro si è svolto oggi a Trieste nel Palazzo della Regione, alla presenza del sottosegretario al ministero dell'Istruzione che, nell'occasione, ha sottolineato l'importanza di integrare i percorsi scolastici di educazione civica con attività di sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente e della fauna.



"Inviati per un giorno" rientra tra le numerose iniziative che Arpa Fvg, ormai da diversi anni, sta portando avanti per sensibilizzare e coinvolgere le giovani generazioni sulle problematiche della sostenibilità ambientale. In questo caso, gli studenti coinvolti (40 in tutto) hanno avuto la possibilità di lavorare a fianco di professionisti del mondo audiovisivo, con l'obiettivo principale di capire, attraverso l'esperienza diretta, come costruire uno strumento audiovisivo per il grande pubblico e come questo strumento può veicolare un messaggio ambientale.



Il progetto ha portato alla realizzazione di due video, dedicati rispettivamente alla tematica dell'aria (a cura degli studenti del Liceo artistico statale Enrico Galvani di Pordenone) e dell'acqua (a cura degli studenti dell'Istituto tecnico statale Deledda - Fabiani di Trieste), e si è articolato in tre fasi. La prima, di introduzione e di conoscenza del linguaggio audiovisivo, con particolare riferimento al mondo televisivo e giornalistico; la seconda, finalizzata alla rielaborazione dei contenuti ambientali e alla loro comunicazione, con la scelta del format più adatto; la terza, infine, con la realizzazione dei video sulle tematiche ambientali prescelte.



Dopo un momento di approfondimento sulla specifica tematica ambientale, i giovani hanno raccontato davanti alla telecamera le loro sensazioni, le loro perplessità e le loro domande sui temi trattati, che hanno trovato risposte negli approfondimenti dei tecnici di Arpa Fvg. In conclusione, i ragazzi sono invitati dai loro stessi compagni, nel ruolo di intervistatori, ad esprimere alcune possibili buone pratiche che loro stessi sarebbero in grado di applicare per fare la loro parte nella difesa dell'ambiente.



"Inviati per un giorno" è stato coordinato dal Laboratorio regionale di educazione ambientale di Arpa Fvg. Gli approfondimenti ambientali relativi alla qualità dell'aria e alla qualità delle acque marine e di transizione sono stati curati da tecnici esperti dell'Agenzia regionale per l'ambiente. ARC/PAU/pph