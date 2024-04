Ambiente: prevenzione è prioritaria per la sicurezza del mare

Trieste, 19 apr - La Regione intende estendere le iniziative sulla sicurezza del mare a tutti gli Stati che si affacciano sull'Adriatico.È questo uno dei progetti che l'Amministrazione regionale sta perseguendo in collaborazione con il Ministero per le Politiche del mare richiamato, assieme ad altre progettualità di prevenzione, nel corso del convegno "Trieste mare sicuro, strategie e piani d'azione per la salvaguardia del nostro mare".L'iniziativa è stata promossa da Arpa Fvg nell'ambito degli eventi per il 25° anniversario dell'ente, in collaborazione con la Capitaneria di Porto nella cui sede si è tenuto il convegno.Come è stato ricordato dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Arpa non è l'unico attore della sicurezza in mare, ma opera in collaborazione con altri enti, oggi rappresentati dal Prefetto di Trieste, dal direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia e dal comandante regionale dei Vigili del fuoco.L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sta effettuando una fitta attività di prevenzione e di educazione con cui affianca il cittadino e gli imprenditori nello sviluppare una cultura dell'approccio corretto al rischio. Rispetto alla crisi climatica, come è stato sottolineato dall'esponente della Giunta regionale, è necessario avere una filosofia assolutamente non negazionista né catastrofista: per questo la Regione ha messo in campo un concreto piano di azioni e progetti. Tra questi la costruzione della nuova costa di Trieste a Barcola finalizzata alla difesa della linea costiera e allo sviluppo turistico, un progetto la cui primaria finalità è la sicurezza minacciata dai cambiamenti climatici come la mareggiata dello scorso novembre.Nel corso del convegno sono state toccate diverse tematiche tra cui la sosta delle navi a propulsione nucleare nel golfo di Trieste; i piani operativi in caso di incidenti in mare; i controlli degli scarichi a mare dei depuratori; la navigazione sicura nel golfo in caso di eventi estremi. ARC/SSA/gg