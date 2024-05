Ambiente: Regione accompagna e supporta cittadino nella transizione

Udine, 14 mag - Il nuovo Piano regionale della qualità dell'aria - approvato in via definitiva il 18 aprile scorso - prevede due specifiche misure relative al 'Trasporto su strada': la Ts01 (limitazioni al traffico veicolare) e la Ts02 (sostituzione autoveicoli inquinanti).La prima prevede anche il "blocco del traffico in caso di superamento prolungato della soglia giornaliera del Pm10 (50 ?g/Nmc)": il blocco può essere fatto da parte dell'amministrazione comunale dotata di sistema di trasporto pubblico e mediante un'ordinanza sindacale; la stessa amministrazione municipale potrà pure attuare una 'limitazione al traffico per vetture sotto all'Euro 4 nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 20'.Lo ha ricordato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, rispondendo quest'oggi in Aula a un'interrogazione a tema, facendo notare che non esistono direttive regionali relative al blocco dei veicoli, trattandosi di una tematica che (essendo connessa alla salute pubblica), rimane in capo al sindaco sia nell'attuazione che nella modalità di attivazione di tale limitazione (si parla infatti di 'blocco del traffico'); se lo ritiene opportuno, il primo cittadino può anche essere maggiormente restrittivo di quanto previsto in linea generale.L'assessore alla Difesa dell'ambiente ha voluto sottolineare, in premessa, che la Regione non ha mai fondato la sua attività su misure ideologiche, finalizzate a penalizzare i cittadini: la sua volontà è quella di accompagnare la collettività nella transizione, con misure di sostegno (mai vessatorie o sanzionatorie) e che siano caratterizzate della gradualità; infatti, lo sconto regionale continua a valere per i veicoli sotto agli Euro 3, nella consapevolezza che i possessori di questi veicoli non hanno la capacità di acquistarne nuovi, col conseguente aumento del fenomeno del turismo del pieno, che ha un significativo impatto sull'ambiente.La Regione, inoltre, è consapevole che le cause di inquinamento sono dovute a una congiuntura di più fattori, di cui il principale è quello atmosferico. Riguardo all'aspetto domestico, la stessa Regione ha previsto 3 milioni di euro stanziati per il bonus stufe-caminetti, visto anche l'ottimo riscontro del bonus rottamazione dei veicoli per cui, sempre la Regione Fvg, ha stanziato gli anni scorsi oltre 22 milioni di euro. ARC/PT/gg