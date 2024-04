Ambiente: Regione, Arpa fra i cittadini è simbolo buona comunicazione

Trieste, 18 apr - La Regione esprime grande soddisfazione per l'organizzazione da parte di Arpa Fvg di così tante iniziative per celebrare i primi 25 anni di attività. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia opera infatti costantemente per la tutela del nostro territorio. Un'azione quotidiana svolta sempre lontano dai clamori mediatici. Dal 1999 il braccio operativo dell'Amministrazione regionale ha via via aumentato la propria efficacia e professionalità, introducendo metodologie sempre più innovative di monitoraggio, controllo e analisi.

Questo il concetto espresso oggi dall'assessore alla Difesa dell'ambiente in occasione dell'apertura dello stand in piazza Ponterosso a Trieste, centro nevralgico della manifestazione "Arpa Fvg: 25 anni di impegno ambientale".

Per l'esponente della Giunta regionale grazie ai professionisti di Arpa prosegue lo sforzo della Regione per preservare gli ecosistemi del Friuli Venezia Giulia, garantendo servizi di alta qualità a vantaggio delle amministrazioni locali e realizzando progetti di ampio respiro.

L'assessore alla Difesa dell'ambiente ha colto l'occasione per visionare in anteprima la mostra "Ambientarsi 2.0" che domani sarà presentata ufficialmente e per sottolineare l'importanza delle iniziative di carattere educativo rivolte ai giovani sulle quali bisogna insistere con convinzione.

Arpa Fvg nel cuore di Trieste - ha detto - è il modo migliore per fare della buona comunicazione ambientale, un tema essenziale - nel presente e nel futuro - per le nostre vite. ARC/TOF/pph