Ambiente: Regione, biossido d'azoto in atmosfera entro limiti previsti

Trieste, 10 mag - Allo stesso modo in cui comprare un telescopio e osservare le stelle non rende una persona un astrofisico leggere alcune brevi rilevazioni sugli inquinanti atmosferici al di fuori di un quadro d'insieme non è sufficiente per tracciare un'analisi esaustiva della qualità dell'aria.È, in sintesi, il commento dell'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, sull'iniziativa di Legambiente inerente la concentrazione del biossido d'azoto (NO2) nell'aria del capoluogo regionale.Secondo quanto evidenziato dall'assessore i dati Arpa mostrano che i livelli NO2 su tutto il territorio regionale rispettano i limiti previsti dalla vigente normativa. Questi ultimi si riferiscono alla media annuale e a superamenti orari, dato che tale inquinante, come molti altri, ha un comportamento estremamente legato alla stagionalità. Di fatto le concentrazioni di biossido d'azoto sono più alte nel periodo freddo e inferiori nei periodi caldi; proprio per questo motivo le rilevazioni effettuate per periodi brevi possono portare a valutazioni non sempre rappresentative di quello che è il comportamento di lungo periodo.Il biossido di azoto è uno degli inquinanti presi in considerazione dal Piano regionale di qualità dell'aria, da poco approvato, che prevede delle specifiche misure atte a ridurne ulteriormente la presenza, tra cui l'elettrificazione delle banchine portuali e la riduzione delle emissioni legate al trasposto su gomma.Il monitoraggio di questo inquinante, come di tutti gli altri normati, è effettuato istituzionalmente dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente, che predispone delle relazioni annuali e mette a disposizione giornalmente sia i dati rilevati sia le previsioni delle concentrazioni per cinque giorni. Queste valutazioni sono fatte su tutto il territorio regionale, integrando le rilevazioni in siti fissi con la modellizzazione numerica. ARC/COM/ma