Ambiente: Regione, Blue Agreement porti Fvg conferma cambio di passo

Trieste, 11 mag - L'operatività del "Trieste&Monfalcone Blue Agreement" è la riprova di un cambio di passo verso la sostenibilità ambientale che la Regione apprezza e promuove: accordi come quello sottoscritto oggi mostrano che la tutela dell'ambiente, collegata con la tutela della salute pubblica, non è più percepita come un peso, un obbligo o un costo ma come una necessità imprescindibile.È la riflessione che l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ha portato alla Torre del Lloyd di Trieste, sede dell'Autorità portuale, dove l'accordo volontario per gli scali di Trieste e di Monfalcone finalizzato a ridurre l'impatto delle emissioni in atmosfera da parte delle navi che arrivano e ormeggiano nei due porti è stato firmato anche dalle compagnie armatoriali Costa Crociere, Msc, Dfds e Ulusoy, dopo la sigla nella cornice di Barcolana Sea Summit da parte di dell'Autorità di sistema portuale, le Capitanerie di Trieste e Monfalcone e l'Associazione degli Agenti marittimi del Friuli Venezia Giulia.Come ha osservato l'assessore, il protocollo risponde alle preoccupazioni dei cittadini che temevano, dopo la dismissione della ferriera di Servola, il moltiplicarsi di altri fonti di inquinamento, questa volta dai camini delle navi, a Trieste ma anche a Monfalcone, dove le unità ormeggiano vicino agli insediamenti abitati.L'accordo prevede l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore a 0,10% in massa e l'utilizzo dei sistemi di lavaggio delle emissioni in atmosfera e navi alimentate con Gnl. Le navi ro/ro e da crociera che non possono per ragioni di vetustà garantire questi standard dovranno assicurare almeno il cambio del combustibile che alimenta i generatori di bordo e le caldaie.Alla sigla del documento sono intervenuti, oltre ai firmatari, i rappresentanti istituzionali: con l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, i sindaci di Trieste, Monfalcone e Muggia.L'assessore alla Difesa dell'ambiente ha ricordato il forte impegno dell'Amministrazione regionale nel raggiungimento della neutralità emissiva con almeno cinque anni di anticipo rispetto agli obiettivi del Green Deal europeo. Azioni come quelle previste nell'accordo firmato oggi, accanto alla progettazione e la realizzazione delle banchine elettrificate, contribuiscono - è stato detto - al conseguimento dello scopo delle emissioni zero in atmosfera. Il Blue Agreement, come è stato rilevato dall'assessore regionale, potrà essere condiviso nel corso degli Stati generali dello Sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e dell'Europa centrale in programma in autunno a Trieste con la partecipazione di Slovenia, Croazia, Carinzia, Veneto ed Emilia Romagna. ARC/PPH/al