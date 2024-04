Ambiente: Regione con Arpa per diffondere cultura contro inquinamento

Trieste, 19 apr - Il tema della difesa ambientale è al primo posto dell'Agenda politica della Regione e le azioni messe in campo per migliorare la qualità dell'ecosistema non possono prescindere da percorsi di educazione rivolti soprattutto alle scuole. Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile in occasione dell'inaugurazione della mostra "Ambientarsi" promossa dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa Fvg). L'esposizione, improntata all'educazione ambientale, è allestita fino al 20 aprile in Piazza Ponterosso a Trieste. Se in passato l'approccio all'industria, alla produzione alimentare e in generale ad ogni attività produttiva condotta dall'uomo si svolgeva agendo come se non ci fosse un futuro, oggi vi è una crescente sensibilità a come tutelare il mondo in cui viviamo con responsabilità verso le generazioni future. Per questo l'attività di Arpa si esplica soprattutto in tutela e prevenzione, nella consapevolezza che l'ente accompagna nella crescita le aziende, senza costituire un ostacolo allo sviluppo. La mostra si sviluppa con una serie di pannelli che illustrano cinque tematiche: l'acqua dolce, il mare, l'energia, l'inquinamento elettromagnetico e la gestione dei rifiuti. Le informazioni testuali sono accompagnate da fotografie a grande scala, grafiche esplicative e contenuti multimediali accessibili tramite QR code, strumenti con cui i visitatori, in particolare gli studenti delle scuole dell'obbligo, sono invitati a esplorare e comprendere meglio l'impatto delle nostre azioni quotidiane sull'ambiente. La mostra rientra fra le iniziative promosse in occasione del 25° anniversario di Arpa Fvg e si configura come itinerante: nei prossimi mesi infatti, su richiesta, potrà essere ospitata dalle scuole della regione. ARC/SSA/gg