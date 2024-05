Ambiente: Regione, Cronache discarica è mix di formazione e creatività

Trieste, 9 mag - L'arte e la cultura possono essere strumenti formidabili per sensibilizzare i più piccoli all'importanza dei temi ambientali e del riciclo. "Le cronache della discarica" ha la forza di far toccare con mano questioni cruciali per il presente e per il futuro come il rapporto tra uomo ed ecosistemi naturali e il problema dell'inquinamento e dei rifiuti. Senza mai demonizzare la presenza e l'azione umana, questa divertente rappresentazione teatrale è un mix vincente di educazione ambientale e creatività.Questo in sintesi il commento dell'assessore alla Difesa dell'ambiente che questa mattina ha assistito al Rossetti allo spettacolo "Le cronache della discarica", un testo scritto da Paola Bonesi, rielaborando il materiale narrativo raccolto nelle scuole.Per l'esponente della Giunta regionale i ragazzi, su temi di questa rilevanza, devono essere stimolati in maniera diretta e non devono farsi condizionare da informazioni generiche, contraddittorie e qualunquiste di cui il mondo virtuale e dei social è pieno.Grazie all'impegno dell'Assessorato alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, questo importante progetto riesce a portare in scena la voglia di contribuire anche con piccoli gesti a un futuro migliore per tutti. ARC/TOF/gg