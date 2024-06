Ambiente: Regione, da oggi centralina Arpa operativa a S. Dorligo

Per un anno verrà rilevata la qualità dell'aria a seguito delle segnalazioni dei cittadini Trieste, 3 giu - Da oggi a San Dorligo della Valle è funzionante una centralina per monitorare gli odori e gli altri inquinanti. L'operazione andrà avanti per un anno e, se verranno individuate con certezza fonti di inquinamento, come è già accaduto con la Ferriera in totale trasparenza non si faranno sconti a nessuno, perché la priorità sarà quella di migliorare la vita dei cittadini del territorio.Questo il concetto espresso oggi a San Dorligo della Valle-Dolina dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente in occasione dell'avvio dei rilevamenti dell'aria da parte della centralina mobile dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa).Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, le segnalazioni che riguardano quest'area del territorio sono significativamente aumentate negli ultimi due anni e, a seguito di ciò, l'Amministrazione regionale attraverso l'Arpa ha inteso intervenire con un monitoraggio che non ha avuto un inizio facile a causa dello stato di impasse causato dall'impossibilità di poter usufruire dell'allacciamento elettrico. Un problema burocratico che l'assessore ha individuato nei rapporti tra il Comune di San Dorligo e la società che eroga il servizio di fornitura dell'energia elettrica.La Regione, come ha sottolineato l'assessore, è estremamente sensibile al tema, prova ne sia che due mesi fa è stato varato il nuovo Piano regionale della qualità dell'aria.Relativamente alla centralina mobile avviata oggi, infine, l'assessore ha concluso dicendo che il mezzo sarà complementare ai monitoraggi per la rilevazione di composti organici volatili già presenti sul territorio. ARC/GG/ma