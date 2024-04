Ambiente: Regione, grazie ad associazioni per rimozione rifiuti marini

L'assessore alla Difesa dell'ambiente ha partecipato all'iniziativa a Duino Aurisna

Trieste, 20 apr - Il ringraziamento dell'Amministrazione regionale alle associazioni protagoniste di questa iniziativa che ha il merito di promuovere l'educazione ambientale in maniera concreta, andando a rimuovere i rifiuti che si trovano nei fondali del mare.



Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente in occasione della pulizia dei fondali effettuata da un nutrito gruppo di volontari sul tratto di mare antistante la spiaggia di Duino Aurisina.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, la situazione del fondo mare sulle coste del Friuli Venezia Giulia non è particolarmente grave a livello di rifiuti, in quanto negli ultimi anni le persone si stanno dimostrando più sensibili al tema. Con ciò non significa però che bisogna calare il grado di attenzione nel campo dell'ambiente, in questo specifico caso marino.



Per questo, come ha aggiunto l'assessore, vanno incentivati da parte delle istituzioni pubbliche tutti quei progetti sull'educazione ambientale che si rivolgono in particolare ai più giovani, in quanto questi ultimi fungeranno da insegnanti per le generazioni precedenti che sono cresciute con poche nozioni sul rispetto per l'ambiente. ARC/GG/pph