Ambiente: Regione, importante investire per decarbonizzazione mare

Trieste, 17 apr - Il crescente impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi, unito a situazioni politiche a livello europeo di mancanza di prospettiva in tema di sostenibilità, minano la naturale propensione a coniugare l'ambiente e la sua fragilità con la presenza umana. In questo contesto di incertezza globale, viene troppo spesso rimandata la discussione delle sfide tecniche e logistiche legate alla decarbonizzazione dei trasporti marittimi, a discapito delle discussioni sulle misure emergenziali che guardano al breve periodo. La Regione continua a impegnarsi in interventi di decarbonizzazione, elemento cruciale per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni globali e limitare il riscaldamento globale entro i limiti accettabili.È, in sintesi, quanto ha condiviso oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile al convegno "Sname, perspective on maritime sector", dedicato agli sviluppi in termini di innovazione sul settore marittimo, dalla decarbonizzazione nel settore dei trasporti marittimi alle sfide e alle opportunità delle energie rinnovabili connesse al mare.Tra le azioni sostenute dall'Amministrazione regionale l'assessore ha citato il progetto di elettrificazione delle banchine del porto di Trieste, che fa seguito alla chiusura dell'area a caldo della Ferriera di Servola e alla conversione della centrale a carbone di A2A a Monfalcone. Come ha sottolineato il rappresentante dell'Esecutivo regionale, la riduzione delle emissioni di carbonio è fondamentale tanto quanto la creazione di posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili e tanto quanto il confronto sulla diversificazione delle fonti energetiche.Secondo l'assessore, investimenti e innovazioni, collaborazione tra i diversi Paesi e una garanzia di un quadro normativo chiaro sono fattori chiave per lo sviluppo coerente di una visione green di un ecosistema umano in continua espansione. Per questo, la Regione lavora con le altre istituzioni con un approccio mirato a coniugare tutte le esigenze di tutti i portatori di interessi. ARC/PAU/gg