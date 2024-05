Ambiente: Regione promuove percorso partecipato per riforma vigilanza

Udine, 30 mag - La Regione è costantemente al lavoro assieme a esperti della Commissione europea e di Ocse per portare a compimento il progetto di riforma dell'attività ispettiva nel settore della protezione ambientale, supportando l'introduzione di un approccio informato al rischio. La sfida da superare è quella di riuscire ad accompagnare l'innovazione digitale con le semplificazioni normative e procedurali.Questo, in sintesi, il messaggio portato oggi a Trieste dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente all'apertura del forum dei controlli ambientali. Un incontro organizzato dalla Direzione ambiente della Regione per condividere con associazioni di categoria e imprese le linee guida sul tema e i formati documentali per l'effettuazione dei controlli ambientali, in conseguenza delle ultime evoluzioni del quadro normativo di riferimento e nel quadro del percorso di riorganizzazione della vigilanza ambientale avviato a livello regionale.Secondo l'assessore, la reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi e delle procedure sono indispensabili per facilitare l'azione della Pubblica amministrazione a fianco di imprese e cittadini. La finalità è quella di garantire la completezza dei controlli e focalizzarla dove il rischio è più elevato, alleggerendo al contempo l'onere regolatorio in quei settori in cui invece il rischio è minore. Si tratta di un percorso innovativo e sfidante, che vuole coniugare i bisogni delle imprese con l'esigenza di garantire elevati standard di sicurezza ambientale e di tutela della salute.Come ha indicato ancora l'assessore, lo sforzo progettuale condotto dalla Direzione ambiente per la revisione delle linee guida prevede il coinvolgimento dei principali portatori di interesse del settore, all'interno di un percorso partecipato e condiviso che si concretizzerà entro la fine del 2024. ARC/PAU/gg