Ambiente: Regione, prosegue lavoro sinergico per escavo Monfalcone

Trieste, 7 set - Oggi abbiamo riunito tutti gli attori dell'Accordo di programma per l'approfondimento dei fondali del porto di Monfalcone mediante il dragaggio del canale di accesso e del bacino di evoluzione dello scalo marittimo. Solo attraverso un costante lavoro di squadra è possibile infatti espletare gli ultimi passaggi procedurali e imprimere una forte accelerazione a questa opera strategica attesa da oltre 20 anni.



Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile al termine della riunione che si è tenuta a Trieste.



L'esponente della Giunta ricorda che per la Regione questo intervento è assolutamente prioritario. Proprio per questo - precisa - siamo supportati da tecnici ed esperti del settore che stanno fornendo un contributo fondamentale per proseguire il più rapidamente possibile nel pieno rispetto degli obblighi di legge e dell'ambiente.



Per l'assessore regionale in questa partita risulta poi importantissimo il ruolo proattivo dimostrato finora dal Comune, dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale e dalla Capitaneria di porto della città dei cantieri.



Ultimati i lavori, che verranno eseguiti senza interferire con l'ambiente e con la fauna dell'area, l'approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione dello scalo è destinato ad arrivare fino alla quota di -12,50 metri sul livello medio del mare. ARC/RT/gg