Ambiente: Regione, ragazzi diventino insegnanti dei loro genitori

Premiazioni dell'iniziativa Un mare d'Amare Trieste, 4 giu - E' un'iniziativa che guarda al futuro, coinvolgendo anche i bambini su un tema fondamentale come la sostenibilità ambientale e il rispetto della natura. Ciò fa sì che proprio i ragazzi diventino gli insegnanti dei loro genitori, sensibilizzandoli sulla necessità di un cambiamento culturale nei confronti dell'ecosistema.



Questo il concetto espresso oggi a Duino Aurisina dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia che oggi ha partecipato alla pulizia dei fondali a Sistiana e poi alle premiazioni dei bambini nell'ambito dell'iniziativa 'Un mare d'Amare'.



Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, ringraziando gli organizzatori per aver realizzato l'evento, rappresenta un elemento di merito quello di aver contribuito, ciascuno con il proprio impegno, al miglioramento delle condizioni del mare in un'ottica generale di crescita della qualità della vita. Questo a vantaggio sia della salute delle persone, sottoposta e meno contaminazioni da materiali nocivi, e sia a vantaggio dell'economia, in considerazione che sempre più turisti scelgono le loro mete anche in virtù dell'integrità ambientale di un territorio.



Tornando alla questione legata al cambiamento culturale di cui bisogna che tutti si facciano carico, l'assessore ha sottolineato come nel tempo sia radicalmente cambiata l'attenzione verso l'ambiente, ricordando ad esempio che in un passato neanche troppo lontano, con l'avvallo dello Stato, venivano usate le cavità naturali carsiche per smaltire idrocarburi.



Infine l'assessore, in vista della conclusione dell'anno scolastico, nel rivolgere un augurio di buone vacanze ai bambini ha raccomandato loro di fare tesoro di quest'esperienza e di continuare a essere attivi sul tema ambientale mantenendo alta l'attenzione sui comportamenti di tutti. ARC/GG