Ambiente: Regione, valorizzare costa favorisce intero Fvg

Duino Aurisina, 23 apr - La Regione guarda con grande attenzione alle attività legate alla pulizia del mare e del litorale perché il Golfo di Trieste ha le potenzialità per essere un'eccellenza non solo in campo sportivo, come già è con i campioni della vela, ma anche a livello turistico, logistico e dell'economia del mare. In questo contesto sono quindi sono molto importanti le iniziative avviate dalle amministrazioni locali e dalle associazioni per rendere più appetibile e competitiva la zona costiera della regione, anche attraverso eventi e manifestazioni incentrate sul mare.È questo, in sintesi, il concetto espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente durante la tavola rotonda promossa a Duino Aurisina dalla Società nautica Laguna nell'ambito della seconda edizione di Mare Morje Sailing "Una Terra un Mare da Vivere, buone prassi per vivere il mare" che, dopo la formula online adottata lo scorso anno a causa del Covid-19, prevede fino al 25 aprile un ricco calendario di appuntamenti e iniziative per rendere omaggio alla Giornata mondiale delle terra, tra cui la pulizia degli arenili, passeggiate e degustazioni di prodotti tipici, mostre e convegni il tutto.L'esponente della Giunta ha inoltre effettuato un sopralluogo al Villaggio del Pescatore, sulle barriere anti-erosione marine e ha incontrato i volontari impegnati nell'iniziativa "Sponde pulite" che rientra nel progetto AMareFvg. Un'attività che l'assessore ha ricordato essere di grande rilevanza, perché ha visto costantemente crescere il numero di aderenti e favorito l'attenzione alla tutela del mare inteso come bene comune. ARC/MA