Ambiente: Scoccimarro, 1,2 mln indennizzi a Comuni con discariche

Udine, 10 lug - La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, ha disposto il riparto di circa 1,2 milioni di euro a titolo di indennizzo a favore dei Comuni in cui abbiano sede discariche o impianti di incenerimento e dei Comuni limitrofi. Le risorse derivano dal gettito statale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi introdotto con la legge 549/1995."Con legge regionale - ha ricordato Scoccimarro - sono state stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai Comuni sulla base di criteri generali quali le caratteristiche socio-economico e ambientali dei territori interessati, la superficie dei Comuni, la popolazione residente nell'area e il sistema di viabilità asservita""Inoltre, una quota pari al 60 per cento del gettito è destinata ai Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento e ai Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza di tali impianti; una quota pari al 40 per cento del gettito è destinata al Fondo per l'ambiente" ha spiegato ancora l'assessore, aggiungendo che "i Comuni sono tenuti ad utilizzare queste risorse per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del proprio territorio, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani".Sulla base di questi criteri, la Giunta regionale ha ripartito la somma complessiva di oltre 1 milione 175mila euro, comprensiva dei fondi 2019 e 2020, tra i Comuni di Budoia (11.236,60), Buttrio (33.709,81), Cividale del Friuli (62.924,98), Cordenons (67.419,62), Fogliano Redipuglia (11.236,60), Fontanafredda (53.935,70), Maniago (62.924,98), Montereale Valcellina (26.967,85), Muggia (29.215,17), Polcenigo (35.957,13), Porcia (103.376,75), Pordenone (112.366,03), Povoletto (26.967,85), Pradamano (15.731,24), Premariacco (26.967,85), Remanzacco (67.419,62), Ronchi dei Legionari (11.236,60), Roveredo in Piano (78.656,22), San Dorligo della Valle (29.215,17), San Giorgio della Richinvelda (11.236,60), San Pier d'Isonzo (22.473,21), Trieste (80.903,55), Udine (87.645,51), Valvasone Arzene (29.215,17), Zoppola (11.236,60). ARC/SSA/al