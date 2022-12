Ambiente: Scoccimarro, 10,3 mln per impianti sportivi sostenibili

Già finanziati investimenti per 4,3 mln nel 2022 e stanziati ulteriori 6 mln per il 2023



Trieste, 18 dic - "Le attività sportive sono fondamentali non solo per una migliore qualità della vita, ma anche per consolidare i valori della nostra società. La crisi energetica in atto sta incidendo sui costi di gestione e l'aumento ricadeva sulle famiglie. Per questo la scorsa estate ho predisposto la norma per l'efficientamento ecologico (cioè sia idrico che energetico) degli impianti sportivi pubblici e privati. Una misura ler contenere i costi e al tempo stesso basata sulla sostenibilità ambientale".



L'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, esprime soddisfazione per il successo riscontrato dai bandi per l'efficiendamento idrico ed energetico degli impianti sportivi che ha visto la presentazione di oltre 300 domande da parte di comuni e associazioni e società sportive della Regione. "Con i primi decreti firmati a tempo record dalla mia direzione andiamo a finanziare con 2,8 milioni di euro le prime 32 realtà 'private' e con 1,5 milioni di euro i primi 7 comuni - spiega l'assessore -. Nella recente manovra finanziaria ho già predisposto ulteriori 5 milioni di euro per le asd e società, mentre lo scorrimento per i comuni sarà di un ulteriore 1 milione di euro".



"Gli interventi proposti andranno quindi a garantire meno spese per gli impianti (e di conseguenza per chi le frequenta) e al tempo stesso garantiscono il rispetto dell'ambiente - ribadisce Scoccimarro -, un valore ormai sempre più consolidato nella nostra società e su cui dovrà fondarsi qualsiasi azione futura pubblica o privata che sia".



Gli impianti sportivi destinatari dei contributi sono quelli dei comuni di Udine (221.985 euro), Fontanafredda (215.760); Manzano (206.138); Comeglians (183.140); Valvasone Arzene (195.000); Palmanova (170.000); Moruzzo (307.976).



Le associazioni e i contributi previsti le seguenti: Associazione polisportiva dilettantistica Tricesimo (53.680 euro); A.S.D. Fulgor - Udine (17.030); Tennis club triestino - asd - Trieste (100.000); A.S.D. Csi Tarcento (50.605); Asd Illegiana (42.090); Circolo tennis S.Pier d'Isonzo Asd (69.553); Cervignano baseball Asd - Cervignano del Friuli (99.668); Asd Tricesimo (99.993); Asd amatori calcio Valvasone (100.000); A.S.D.R.C. Modus - Tarcento (100.000); Asd tennis club Pordenone - Pordenone (100.000); Polisportiva Valtramontina associazione sportiva dilettantistica (99.604); A.S.D. Circolo tennis Aldo Zaccarelli Gorizia (99.961); Euro & sports A.S.D. - Cordenons(99.298); Associazione sportiva dilettantistica - Aquileia(100.000); Società nuoto gemonese ssd a r.L. - Gemona del Friuli (100.000); Società ginnastica triestina a.S.D. - Trieste(100.000); Circolo marina mercantile Nazario Sauro - Asd Trieste(100.000); A.S.D. Eurotennis club - Cordenons (Eurosporting) (100.000); Tavagnacco nuoto società sportiva dilettantistica - Tavagnacco (100.000); Associazione sportiva dilettantistica Gymnasium Pordenone (100.000; Ta.Bu. Società sportiva dilettantistica (100.000); A.D.D.S. Dance team Friuli - Pagnacco (100.000); A.S.D. polisportiva Tamai - Brugnera(100.000); Asd Junior alpina baseball softball - Trieste (100.000); Asd Sanvitese calcio - San Vito al Tagliamento (100.000); Asd calcio Aviano (100.000); Associazione sportiva dilettantistica Compagnia arcieri Cormons (72.000); Associazione sportiva dilettantistica Servolana - Trieste (94.550); Maniago nuoto ssd srl (32.000); A.S.D. Valeriano Pinzano - Pinzano al Tagliamento(83.641); Società sportiva Casarsa (86.323). ARC/EP