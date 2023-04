Ambiente: Scoccimarro, 3 mln per manutenzione ordinaria corsi d'acqua

Trieste, 28 apr - "Una cura costante del territorio e la realizzazione di concreti progetti di prevenzione rappresentano il modo migliore per evitare o ridurre al minimo situazioni di forte criticità. Un esempio è il bando per le opere di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di interesse comunale che abbiamo finanziato con 3 milioni di euro".Lo afferma l'assessore alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro commentando l'importante misura."Il bando è stato pubblicato sul sito della Regione - annuncia Scoccimarro -. Tutti i Comuni interessati possono presentare istanza per ottenere i finanziamenti per gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, compresi quelli che attraversano i centri abitati".Tutte le informazioni su questo bando, oltre alla scheda di intervento, sono consultabili attraverso il sito web della Regione (bit.ly/3LMKGoN).Alla fine della procedura, il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile approverà una graduatoria in base al punteggio acquisito e saranno finanziati i Comuni ammessi mediante il trasferimento dei fondi, fino a esaurimento dell'importo stabilito di 3 milioni di euro. ARC/TOF/ma