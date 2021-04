Ambiente: Scoccimarro, 7,5 mln di euro per opere difesa suolo e coste

Udine, 2 apr - La Regione ha stanziato 7,5 milioni di euro per programmare le opere per la difesa del suolo e dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia da eseguire nel 2021 e nel prossimo triennio, aggiornando così il programma annuale e quello triennale degli interventi sui corsi d'acqua e sulle opere idrauliche di competenza del Servizio difesa del suolo.



Il provvedimento, come reso noto dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, prenota tale somma, che sarà ripartita in tre assi d'intervento.



Finanziamenti ai Comuni per un importo complessivo di un milione e 750 mila euro saranno destinati alla manutenzione ordinaria per l'anno in corso sui corsi d'acqua minori, dando la massima priorità agli interventi di prosecuzione e di completamento di lavori già avviati, agli interventi di immediata cantierabilità e a quelli che ricadono in aree specificamente perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (P.A.I.-P.A.I.R.). Altri due milioni e 640 mila euro saranno riservati ai tre Consorzi di bonifica, sempre per interventi di manutenzione ordinaria sui canali del reticolo idrografico di competenza, da eseguire nel 2021.



La somma di due milioni e 660 mila euro, ripartita nelle prossime tre annualità di bilancio, sarà invece destinata a interventi in delegazione amministrativa al Consorzio per lo sviluppo industriale del Monfalconese, per interventi di difesa della costa al fine di contrastare l'erosione, e per mantenere sicura la navigabilità dei canali del Villaggio del Pescatore, di Punta Sdobba, dell'accesso al porticciolo Cedas e dell'uscita a mare del canale Primero.



Sempre al fine di garantire la sicurezza della navigazione, altri 400 mila euro serviranno per interventi diretti di manutenzione ordinaria del canale Cialisia e del fiume Stella, per l'esecuzione dei dragaggi nei punti critici.