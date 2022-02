Ambiente: Scoccimarro, accompagnare cittadini nella transizione

L'assessore ha partecipato a Pn alla presentazione del nuovo sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani



Trieste, 12 feb - "Da qualche anno la sensibilità ambientale dei cittadini e quindi delle istituzioni è notevolmente cresciuta. Le sfide imposte da questa rivoluzione culturale impongono alle pubbliche amministrazioni scelte importanti, perché bisogna accompagnare i cittadini nei periodi di transizione rendendoli sempre più consapevoli del costo di questo cambiamento epocale che ci obbliga a modificare il nostro modo di vivere".



Lo ha detto oggi a Pordenone l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, intervenendo nel corso della presentazione da parte del Comune e di Gea Spa del nuovo sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani.



Come ha spiegato l'assessore, non si tratta solo di ridurre le emissioni, ma di rimodulare le nostre abitudini e necessità così da diminuire la produzione dei nostri rifiuti e migliorarne la qualità, in modo tale da rendere possibile il loro recupero o smaltimento in modalità sempre più sostenibili.



"In questo - ha aggiunto - un ruolo importante, per non dire fondamentale, è ricoperto dall'educazione ambientale, in particolare quella rivolta ai giovani".



"Il Comune di Pordenone - ha detto ancora Scoccimarro - è da sempre tra i migliori della nostra regione quanto a scelte ambientali e anche oggi, assieme a Gea, si dimostra all'avanguardia. Faccio quindi i miei complimenti al sindaco Alessando Ciriani e alla sua Giunta per aver trovato una soluzione non solo ambientalmente sostenibile ma anche premiante per i cittadini che sapranno cogliere l'opportunità.



"Mi auguro - ha concluso l'esponente della Giunta regionale - che molti altri Comuni della nostra regione possano seguire questa sperimentazione, così da poter conseguire l'obiettivo fissato dal nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani: in particolare il traguardo del 75% di raccolta differenziata su tutto il Friuli Venezia Giulia". ARC/GG