Ambiente: Scoccimarro, adesione a progetto Pnrr per salvaguardia acqua

Pordenone, 21 ott - "La Regione aderirà al progetto Watersave a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di cogliere tutte le opportunità che si potranno creare nell'ambito dell'ottimizzazione, dell'ammodernamento e dell'implementazione della rete di monitoraggio regionale per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia della risorsa idrica del Friuli Venezia Giulia".Lo ha detto l'assessore regionale per la Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro a margine della seduta di Giunta regionale nel corso della quale ha illustrato all'esecutivo la proposta della Orion Srl, importante realtà italiana nel settore del monitoraggio ambientale ed attivamente impegnata nella creazione e nello sviluppo di nuove tecnologie con una sede in Veneto e una in Campania e alla quale ha deciso di aderire anche il Friuli Venezia Giulia.Il progetto, della durata di 15 mesi, prevede lo sviluppo di un sistema automatizzato di monitoraggio dei parametri chimico-fisici per un'attenta analisi delle acque superficiali (fiumi) e sotterranee (pozzi) mediante l'impiego di apposite centraline di monitoraggio, corredate anche della parte meteo per valutare il contributo delle acque piovane, in modo da evidenziare e valutare i fenomeni di salinizzazione. Inoltre, è previsto lo sviluppo di un sistema automatizzato di rilevazione della pressione interna dei pozzi artesiani di facile praticità, in modo da consentire una valutazione dello "stato di vita" quindi del grado di esaurimento della risorsa a distanza e in tempi brevi. Infine, l'iniziativa vedrà lo sviluppo di un software dedicato alla gestione delle centraline sopra descritte e invio dei dati a un hub di raccolta e analisi."Queste attività - spiega Scoccimarro - risultano essere di grande importanza per l'ottimizzazione e l'ammodernamento della rete di monitoraggio regionale delle risorse idriche superficiali sotterranee. Inoltre consente all'Amministrazione regionale di sperimentare e valutare nuove tecnologie in due settori quali il monitoraggio dell'intrusione salina e la misura della pressione degli acquiferi artesiani, dove l'attuale rete non è in grado di far fronte alle esigenze di informazioni accresciute dalla crisi idrica degli ultimi anni". ARC/AL/ma