Ambiente: Scoccimarro, analisi Arpa frutto di un approccio scientifico

Difeso operato Agenzia da attacchi su monitoraggio qualità dell'aria in banchine sosta grandi navi



Trieste, 3 ott - "Sono stupefatto dalle esternazioni di un ex rettore dell'Università degli Studi di Trieste, il quale dovrebbe ben sapere che certe dichiarazioni vanno pesate. Definire le misurazioni di Arpa "orientate" ad ottenere certi risultati svilisce tutto il lavoro operato a favore della salvaguardia dell'ambiente della nostra Regione, nonché l'approccio scientifico su cui si basa la metodologia di indagine e di analisi dei dati. Se queste parole del cattedratico non sono frasi in libertà ma basate su prove dimostrabili, allora le riferisca alla Procura della Repubblica. Di fronte ad affermazioni così calunniose, ritengo che Arpa Fvg abbia tutta la facoltà di rivalersi nelle sedi opportune".



Interviene così l'assessore regionale per la Difesa Dell'ambiente Fabio Scoccimarro in merito ad alcune affermazioni rivolte contro l'Agenzia regionale per l'Ambiente del Friuli Venezia Giulia riguardanti l'attività svolta dall'ente nella fase di monitoraggio della qualità dell'aria nelle zone interessate dal passaggio delle grandi navi.



"Non ho mai avuto modo di dubitare - spiega Scoccimarro - dell'operato dell'Agenzia e dei suoi tecnici, i quali si rivelano ogni giorno come ottimi professionisti impegnati a fornire ai decisori politici gli strumenti necessari a tutela della salute dei nostri concittadini e dell'ambiente, motivo per cui condivido la linea seguita dalla direttrice di Arpa. Per quanto concerne l'azione dell'Agenzia, il confronto avviene esclusivamente con gli amministratori; in un secondo momento, a supportare eventualmente la Regione durante gli incontri con le associazioni di cittadini o di categoria, vi sono tutte le operazioni di trasparenza del caso, per cui i dati e le analisi vengono resi disponibili alla comunità. Tutte le informazioni, tra cui report, numeri, criticità e virtuosità sono costantemente reperibili su tutti i canali comunicativi consultabili anche online".



Sul tema della qualità dell'aria associata al traffico marittimo, ArpaFVG ha compiuto uno studio dedicato che può essere scaricato dal sito internet dell'agenzia all'indirizzo https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/modellistica-ambientale-crma/pub blicazioni/porto-di-trieste-simulazione-di-impatto-sulla-qualita-d ellaria-del-traffico-navale/ Nell'analisi si mostra come l'impatto del traffico marittimo sulla qualità dell'aria abbia una limitata rispecussione sui valori medi di inquinamento, ma può comportare degli episodi temporanei di ricaduta locale delle emissioni dei fumaioli che sono quelli alle volte percepiti dalle persone e segnalati.



"Anche per queste ragioni - chiarisce Scoccimarro - il redigendo piano regionale di qualità dell'aria, tenendo conto di queste e altre valutazioni, ha previsto come misure di mitigazione l'elettrificazione delle banchine in modo da ridurre l'impatto delle navi attraccate. Pertanto, non vi è ragione alcuna di credere che associazioni di alcuna natura possano interferire con prelievi, monitoraggi o altra operazione di indagine, minando le basi dell'approccio scientifico sul quale si fondano le qualità delle nostre ricerche. Spesso tali dichiarazioni avvengono quando ideologie del passato, dove lo stampo politico è evidente, pretendono di ascriversi l'esclusività del pensiero ecologista. L'ambiente è cosa di tutti e non di una sola parte politica". ARC/Com/al