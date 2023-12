Ambiente: Scoccimarro, approvato Piano industriale 24-26 Fvg Energia

Udine, 27 dic - L'approvazione del bilancio preventivo 2024 e del Piano industriale 2024-2026 di Fvg Energia è stata oggetto di apposita delibera da parte della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. La società svolge attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici sul territorio regionale ed è stata costituita lo scorso ottobre assumendo le funzioni prima espletate da Ucit srl.



"La delibera in oggetto - ha spiegato Scoccimarro - attribuisce alla nuova società tutte le competenze svolte da Ucit e ne prevede di nuove in materia di sostenibilità energetica e ambientale. Fvg Energia si propone quale struttura qualificata, con caratteristiche di flessibilità gestionale e di sinergia tra le differenti competenze in campo energetico, e svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile del tessuto economico-sociale del territorio regionale. La società rappresenterà, inoltre, un punto di riferimento certo e riconoscibile per cittadini, imprese, professionisti ed Enti locali".



Numerose le attività previste dal Piano pluriennale in capo a Fvg Energia, che troveranno tutte attuazione tra il 2024 e il 2026. Tra queste figurano: la gestione del Catasto degli impianti e delle Attestazioni di prestazione energetica; le attività ispettive; il supporto e la gestione di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile a livello regionale, nazionale ed internazionale; la realizzazione di progetti di innovazione, costituzione di comunità energetiche rinnovabili (Cer), promozione e sensibilizzazione in ambiti energetici; attività di consulenza in materia di energia rivolta agli Enti locali e attività legate alla gestione delle Cer. ARC/PAU/pph