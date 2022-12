Ambiente: Scoccimarro, Arpa Fvg strategica per il territorio

Udine, 20 dic - "La manovra finanziaria regionale prevede uno stanziamento di 23mln 500 mila euro per il 2023 a favore di Arpa Fvg, incrementato di 1mln e 500 mila euro rispetto al 2022. Si tratta di risorse che andranno a rafforzare il ruolo fondamentale dell'Agenzia nell'attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e per il contrasto ai cambiamenti climatici, oltre che nelle azioni di comunicazione, informazione e formazione e nell'educazione ambientale che devono accompagnare la nostra società verso la transizione ecologica". Lo ha riferito l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, nel corso della riunione del Comitato di indirizzo e verifica di Arpa Fvg di cui è presidente e nel quale sono state illustrate anche progettualità e obiettivi del prossimo triennio. Tra queste, come ha indicato il nuovo direttore generale di Arpa, Anna Lutman, figurano gli investimenti in tecnologie, innovazione e personale anche tramite la partecipazione ai progetti europei comunitari del prossimo settennio. "Il nuovo mandato - ha chiarito Lutman - sarà quello di rafforzare la strategia sui cambiamenti climatici e i processi di regionalizzazione dei controlli già avviati nel 2022, il rafforzamento del nostro laboratorio di analisi e la prosecuzione del piano legato alle priorità della logistica oltre al fondamentale riassetto dei fabbisogni del personale". Scoccimarro ha dato poi conto del nuovo componente del Comitato, Caterina Belletti, che sostituirà Guido Pellis rappresentante delle Associazioni di protezione ambientale e delle Associazioni per la difesa dei consumatori che si è dimesso lo scorso agosto. L'assessore regionale ha rimarcato quindi l'importanza di Arpa anche sul fronte della comunicazione, informazione e formazione. "La comunicazione e l'informazione sono parti fondamentali del processo di cambiamento culturale che la transizione ecologica esige da parte dell'intera società e devono essere affiancate da una non meno mirata azione di educazione e di formazione rivolte al sistema scolastico e a tutte le professioni - ha riferito Scoccimarro -. E' quindi essenziale che Arpa continui ad affinare tali attività, a supporto delle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile e di contrasto ai cambiamenti climatici". "Nelle prossime settimane - ha ricordato infine Scoccimarro - partirà una campagna di educazione ambientale rivolta ai più giovani perché è necessario agire sul cambio culturale". Si è dato poi conto dell'operazione sull'adeguamento sismico delle sedi di Arpa. Nel 2023 l'Agenzia darà avvio alla fase di realizzazione della sede di Pordenone e procederà alla valutazione delle attività finalizzate alla ristrutturazione della sede di Trieste e al trasferimento della sede di Udine in uno dei padiglioni di proprietà di Udine Gorizia Fiere spa a Martignacco. Anche l'immobile di Gorizia verrà messo in sicurezza. I componenti del comitato, fra cui i rappresentanti dei Comuni e delle organizzazioni imprenditoriali, hanno espresso soddisfazione per l'importante lavoro a supporto del territorio garantito da Arpa. ARC/LP/al