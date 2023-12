Ambiente: Scoccimarro, Arpa monitora esiti incendio Azzano Decimo

Trieste, 16 dic - "Gli esiti dell'incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio all'ex mobilificio Fiver di Azzano Decimo, dove sono attivi i Vigili del Fuoco, sono costantemente monitorati anche dall'Arpa, che fornisce e aggiornerà anche nelle prossime ore i dati ai sindaci della zona per le opportune decisioni informate".



Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro.



"Si deve tener conto - così Scoccimarro - anche della fitta serie di attività del periodo prenatalizio, come i mercatini e le manifestazioni sportive. Al momento la situazione non desta particolari preoccupazioni per quanto riguarda le particelle disperse nell'aria". L'alta colonna di fumo generata dal rogo era visibile a molti chilometri di distanza. ARC/PPH