Ambiente: Scoccimarro, avviato iter per nuovo direttore Arpa Fvg

Udine, 16 feb - È stato pubblicato sul sito della Regione l'avviso pubblico per la ricerca del nuovo direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa); tra i requisiti il diploma di laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, una comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale, un'elevata professionalità, una qualificata esperienza nel settore ambientale e assenza delle situazioni di incompatibilità. "Con i direttori di Arpa Fvg vi è un confronto costante per migliorare l'attività e il servizio agli enti e ai privati dell'Agenzia - ha sottolineato l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro -. Ringrazio i dirigenti e tutto il personale per il lavoro svolto in questo periodo di transizione. Da quest'anno, con la legge di Stabilità 2022, ho anche deciso di alzare a 22 milioni di euro il finanziamento all'Agenzia così da garantire fin da subito la copertura delle risorse aggiuntive per il personale". Dopo il pensionamento, lo scorso giugno, il direttore generale, Stellio Vatta, si è messo a disposizione per 6 mesi, a titolo completamente gratuito, e da gennaio è in carica il direttore amministrativo Roberto Visintin come previsto dalla legge mentre Anna Lutman continua il suo lavoro da direttore tecnico scientifico dell'Ente. Di seguito il link dell'avviso pubblico: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BAN DI/6145.html ARC/COM/lp/ma