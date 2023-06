Ambiente: Scoccimarro, avviato potenziamento Noava

Trieste, 21 giu - "Al fine di valorizzare le potenzialità di Noava, rendendo l'organismo sempre più aderente alle esigenze del territorio e dei cittadini e alle richieste dell'Autorità giudiziaria, è stato avviato il processo di implementazione delle dotazioni tecniche e tecnologiche con nuovi mezzi e strumentazioni. Con l'obiettivo di inserire la struttura in un sistema ampio e organico di vigilanza ambientale, che già include Arpa-Fvg e Corpo forestale regionale, sono state altresì avviate formali interlocuzioni con le quattro Prefetture per dotare le Forze di polizia, attesa la loro capillare diffusione sul territorio regionale, di particolari strumentazioni tecnologiche, affinché possano fornire un loro ulteriore qualificato contributo e supporto alla Direzione ambiente, e quindi a Noava, nel settore della vigilanza ambientale. Inoltre, sono state avviate le interlocuzioni con gli Uffici regionali preposti allo scopo di integrare la dotazione organica del Nucleo con ulteriore personale specializzato". Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, rispondendo oggi in Consiglio regionale all'interrogazione in merito alle azioni previste per il potenziamento organico del Nucleo operativo di vigilanza ambientale (Noava). Da settembre 2022 l'organo è incluso nelle competenze della Direzione centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ed è composto da 5 unità (4 del Corpo forestale e un funzionario amministrativo), operando sull'intero territorio regionale con specifici compiti in tema di vigilanza ambientale. "Al fine della riorganizzazione di tale attività in conseguenza della soppressione delle Province - ha rilevato Scoccimarro - la Regione ha avviato attività di polizia giudiziaria anche in collaborazione con altre strutture regionali, Forze di polizia ed enti territoriali che trattano materie analoghe, d'intesa con gli Ispettorati forestali e le Stazioni forestali competenti per territorio". ARC/PAU/al