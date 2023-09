Ambiente: Scoccimarro, azione Fvg concreta e coerente con sviluppo

L'assessore all'evento di Isola d'Istria dedicato alle strategie macroregionali Trieste, 19 set - "Gli strumenti che la Regione ha messo in campo, anche a livello internazionale, sul tema della sostenibilità ambientale rispondono a un approccio concreto e non ideologico, perché la transizione ecologica deve essere condivisa con la popolazione e quindi compatibile con la sostenibilità sociale ed economica". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro nel corso dell'evento che si è tenuto a Isola d'Istria (Slovenia) e titolato 'Costa Mediterranea e settimana delle strategie macroregionali'. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, la Regione ha approvato recentemente la legge 'FVGreen', "uno strumento di pianificazione che punta al conseguimento della neutralità climatica nel 2045, con cinque anni di anticipo sul Green deal del 2050 fissato dall'Unione europea". "Poiché le sfide dell'ambiente e i problemi da risolvere in questo ambito non conoscono confini - ha aggiunto Scoccimarro - abbiamo instaurato delle partnership a livello internazionale con altre istituzioni statali e territoriali al fine di condividere le nostre esperienze e sviluppare delle soluzioni globali". Seguendo questa traccia, come ha sottolineato l'assessore, la Regione ha promosso un'iniziativa transfrontaliera avviata il 22 marzo scorso quando si sono svolti a Trieste 'Gli stati generali dello sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico ed Europa centrale', che hanno unito in gruppo di lavoro, oltre al Friuli Venezia Giulia, le regioni italiane di Veneto ed Emilia-Romagna e i vicini enti territoriali di Austria, Slovenia e Croazia. In quell'occasione è stato siglato il Memorandum di Trieste per la sostenibilità, l'energia e l'ambiente, il quale ha fissato i pilastri per una futura collaborazione finalizzata ad affrontare una sfida di tale complessità". In più Scoccimarro ha ricordato anche il progetto della 'Valle dell'idrogeno', portato avanti assieme a Slovenia e Croazia, e che ha visto riconosciuto dalla Commissione europea un finanziamento di 25 milioni di euro all'interno del programma Horizon. Infine l'assessore ha ribadito l'impegno della Regione di essere parte attiva nella questione ambientale, "pronti a collaborare adottando soluzioni innovative e coerenti con lo sviluppo sociale ed economico dei territori". ARC/GG/al