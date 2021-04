Ambiente: Scoccimarro, bando da 1,75mln per funzionalità corsi d'acqua

I Comuni potranno presentare domanda entro il 21/5



Trieste, 26 apr - Ammontano a 1,75 milioni di euro i fondi che la Regione, attraverso l'assessore alla Tutela dell'ambiente Fabio Scoccimarro, ha messo a disposizione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per sfalci e opere di ordinaria manutenzione che consentano la piena funzionalità di corsi d'acqua presenti nei centri abitati o comunque di competenza delle amministrazioni locali.



"Abbiamo spedito ai Comuni - spiega l'assessore regionale - il bando con il quale distribuiremo i fondi per la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore. La cura costante del territorio è sempre la miglior prevenzione per evitare e ridurre al minimo gli effetti delle inondazioni. Ogni amministrazione dovrà presentare istanza esclusivamente on line; la graduatoria sarà formata tenendo conto del grado di pericolosità del territorio, come individuato dai Piani di assetto Idrogeologico (PAI), dalla presenza di elementi particolarmente vulnerabili quali asili, scuole, ospedali o case di cura. Per cercare di ampliare la platea dei destinatari e coniugare una più agile scelta dell'eventuale appaltatore esterno, si è limitato a 48.800 euro il massimo contributo concedibile, che potrà essere erogato sino al 100% del costo dell'intervento".



Nel caso in cui i fondi stanziati dovessero risultare insufficienti, la graduatoria rimarrà valida in modo tale che, nel momento in cui saranno reperite nuove risorse, si procederà con lo scorrimento delle istanze rimaste inevase. "Anche al fine di dare un impulso alla ripresa economica - aggiunge Scoccimarro - il bando prevede che i lavori vengano appaltati entro il corrente anno e completati entro il prossimo. Il bando prevede già che la rendicontazione avvenga in forma semplificata con dichiarazione del responsabile del procedimento sempre da far pervenire on line".



La scadenza del bando è stata fissata per il 21 maggio. ARC/AL/ep