Ambiente: Scoccimarro, Barcolana promuove sostenibilità ed ecologia

Trieste, 26 nov - "Da molto tempo la Regione è al fianco di Barcolana. Vanno ringraziati gli organizzatori che promuovono la sostenibilità ambientale e gli stati generali del Mediterraneo con l'evento Sea Summit. Con queste iniziative concrete difendiamo il mare e diamo un contributo importante nell'opera di sensibilizzazione su queste tematiche". Lo afferma l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro che oggi ha partecipato al Rossetti di Trieste alle premiazioni di Barcolana 55. "Siamo inoltre particolarmente soddisfatti per il fatto che il trofeo sia andato ad Arca Sgr, il maxi 100 del campione del mondiale Furio Benussi , al quale abbiamo affiancato il marchio 'Eco Fvg - una regione sostenibile', il progetto - spiega Scoccimarro - nato nel 2019 per diffondere al meglio sul territorio regionale le informazioni inerenti la corretta gestione dei rifiuti". "Arca Sgr è unica al mondo proprio in virtù della certificazione ecologica Epd. Si tratta di una vera e propria eccellenza del Friuli Venezia Giulia nata dalla professionalità dei nostri maestri d'ascia che hanno saputo dare nuova vita a questo 30 metri vicino a una demolizione che presentava non poche criticità di smaltimento, realizzando un'imbarcazione - conclude l'esponente della Giunta Fedriga - vincente e innovativa dal punto di vista ambientale". Per il Maxi 100 Arca Sgr, che quest'anno è stato timonato da Furio Benussi e dalla figlia sedicenne Marta, è la seconda vittoria in Barcolana dopo l'edizione di due anni fa, la sesta per il Fast and Furio Sailing Team. ARC/RT/gg