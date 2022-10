Ambiente: Scoccimarro, bene 2,1 mln a Porcia per nuova ecopiazzola

Il progetto si è classificato al primo posto in regione nell'apposito bando Porcia, 21 ott - "Quello che è stato assegnato al Comune di Porcia è un contributo che non solo va a premiare il miglior progetto presentato in Regione per la realizzazione di ecopiazzole in Friuli Venezia Giulia ma andrà anche a risolvere una situazione oggettivamente difficile per una comunità di grandi dimensioni del pordenonese". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro partecipando oggi a Porcia alla presentazione del progetto per la realizzazione della nuova opera, intervento che potrà contare sul sostegno della Regione per complessivi 2.120.000 euro. I fondi provengono da un bando che l'Amministrazione regionale ha emesso e che può contare su complessivi 16 milioni di euro nell'arco di tre anni, al quale il comune purliliese ha partecipato classificandosi al primo posto. Alla presenza del sindaco Marco Sartini e dei consiglieri Stefano Turchet e Alessandro Basso, l'esponente dell'Esecutivo regionale nel suo intervento ha posto in evidenza il lavoro che la Regione sta compiendo per venire incontro alle amministrazioni locali nell'ambito di un approccio dal basso che cerca di dare risposte alle comunità su temi legati all'economia circolare. "Quello del recupero e del riutilizzo dei rifiuti - ha detto Scoccimarro nel suo intervento - è un ambito sul quale abbiamo posto sin da subito grande attenzione, per una Regione come la nostra che ambisce ad anticipare di almeno 5 anni gli obiettivi del Green deal europeo. Inoltre, va evidenziato l'ottimo lavoro svolto dagli uffici dell'Amministrazione locale, che hanno presentato un progetto classificatosi al primo posto della graduatoria del bando regionale. Il contributo andrà a coprire interamente la spesa prevista dal Comune per la costruzione di una nuova ecopiazzola". Il Comune di Porcia aveva presentato domanda di finanziamento alla Regione per la realizzazione di un centro di raccolta a fine febbraio del 2021. Con decreto della Direzione centrale competente l'Amministrazione locale è risultata prima in graduatoria nell'aggiudicazione del contributo ai Comuni per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta rifiuti. Con decreto firmato tre giorni fa dalla Direzione regionale competente è stata disposta la concessione del contributo per l'intera somma richiesta con relativo impegno di spesa. Nello specifico il nuovo centro di raccolta comunale andrà a sostituire quello esistente e porterà alla chiusura dell'impianto di gestione rifiuti per lo spazzamento. La struttura, che sarà localizzata su un terreno di proprietà comunale, si estenderà su una superficie di circa 4.400 metri quadrati e sarà interamente recintata e perimetrata da cipressi, per minimizzare l'impatto visivo e acustico dell'impianto. Inoltre, il centro di raccolta sarà dotato di illuminazione sia delle aree interne sia di quelle esterne e di un impianto di videosorveglianza attivo 24 ore su 24. L'area verrà allestita con almeno 20 cassoni di volume pari a circa 30 metri cubi. L'Amministrazione comunale ora avvierà l'iter progettuale dell'opera che richiederà circa 12 mesi di tempo, cui farà seguito la realizzazione della nuova ecopiazzola che necessiterà di altri 12 mesi per essere completata ARC/AL/ma