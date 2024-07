Ambiente:Scoccimarro, bene confronto con categorie su Piano estrattivo

A breve la Giunta esprimerà il parere motivato di Vas Trieste, 9 lug - "Siamo qui per confrontarci sui temi più rilevanti emersi dalle osservazioni pervenuteci, cercando di trovare i punti di equilibrio necessari tra le proposte avanzate delle associazioni di categoria e le pubbliche amministrazioni coinvolte. A breve la Giunta esprimerà il parere motivato sulla Valutazione ambientale strategica, passaggio fondamentale per giungere all'adozione del Piano regionale attività estrattive". Con queste parole l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha aperto il tavolo di confronto con le categorie economiche e i portatori di interesse per fare il punto sulla procedura partecipata di adozione del Piano regionale attività estrattive (Prae). Nel corso della procedura di Vas sono state raccolte osservazioni da parte di 18 soggetti portatori di interesse, la gran parte delle quali è stata accolta o parzialmente accolta. "Ci siamo confrontati sul bilanciamento tra gli obiettivi pubblici del Prae e gli interessi di chi svolge attività estrattive; ferma l'importanza dell'ambiente come bene comune da tutelare per la sostenibilità di ogni scelta, la Regione conferma la propria disponibilità, e quella dei suoi uffici, a collaborare in uno spirito di confronto costruttivo" ha aggiunto Scoccimarro. L'assessore ha sottolineato che "le soluzioni adottate considerano ampiamente le esigenze imprenditoriali e mirano a un uso più sostenibile delle risorse. Sono stati introdotti meccanismi che premiano le imprese più virtuose, ma anche percorsi che garantiscono la continuità delle attività per coloro che potrebbero incontrare difficoltà nel completamento dei progetti autorizzati". Con il parere motivato di Vas, si conclude la fase della Valutazione Ambientale Strategica, ma il perfezionamento del Prae richiede ancora l'elaborazione di alcuni contenuti, tra cui specifiche norme tecniche di attuazione e l'approvazione finale, preceduta dal parere della IV Commissione Consiliare. ARC/SSA/AL