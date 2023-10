Ambiente: Scoccimarro, bene studio Fvg con UniTs su risorse minerarie

Trieste, 30 ott - "Lo studio preliminare sulla mappatura delle risorse minerarie in Friuli Venezia Giulia era un passaggio necessario per acquisire informazioni rilevanti e aggiornate e per disporre così di un quadro conoscitivo certo: la politica e la buona amministrazione devono operare sempre a partire da dati inoppugnabili e da ricognizioni scientifiche ottimali".



È il pensiero dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, che ha inviato un videomessaggio in occasione dell'evento organizzato all'Ateneo triestino nella sede di via Weiss nel corso del quale sono stati presentati gli esiti delle ricerche sviluppate in collaborazione tra il Servizio geologico regionale e il Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze dell'Università.



"Obiettivo prioritario dello studio, avviato a giugno del 2022 - ha spiegato Scoccimarro - è la salvaguardia dell'ambiente, ad esempio in riferimento alla gestione dei rifiuti minerari, con la verifica sulla possibile presenza di elementi critici". Nel corso del progetto è stata portata a termine una serie di sopralluoghi su siti selezionati, accompagnati dalla raccolta di campioni e successive analisi degli stessi, in campo e in laboratorio, che hanno permesso di ottenere nuove informazioni sui materiali residuali delle trascorse attività estrattive.



"Il recupero e l'aggiornamento delle conoscenze - ha precisato l'assessore - non sono finalizzati a individuare siti sfruttabili, ma rappresentano la base conoscitiva indispensabile che permetterà alla Regione, con il supporto dell'Università, di dare il proprio contributo attivo al Tavolo nazionale Materie Prime Critiche, istituito nel settembre 2022 dai ministeri Mise e Mite, coordinato da Ispra con la partecipazione dei Servizi geologici regionali e di alcuni Atenei". ARC/PPH