Ambiente: Scoccimarro, Carabinieri sono baluardo per tutela settore

Incontro con Generale di Brigata Gabriele Vitagliano, alla guida della Legione Friuli Venezia Giulia Pordenone, 18 lug - L'eccellente rapporto che da sempre lega le due amministrazioni e la necessità di unire le forze per la salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, sono stati solo alcuni dei temi affrontati oggi nel corso dell'incontro svoltosi a Trieste tra l'assessore regionale Fabio Scoccimarro e il Generale di Brigata Gabriele Vitagliano, da poco insediatosi alla guida dei Carabinieri della Legione Friuli Venezia Giulia. L'esponete dell'esecutivo Fedriga ha esaltato l'importanza dell'aspetto formativo "componente imprescindibile - ha detto - alla base di ogni percorso virtuoso. Inoltre ho avuto modo di ribadire la disponibilità, attraverso la Direzione e i diversi Servizi da essa dipendenti, a lavorare in sinergia con l'Arma dei Carabinieri e con le altre diverse articolazioni specialistiche ad essa appartenenti e operanti sul territorio regionale, come i Carabinieri Forestali e i Noe, condividendo la strutturazione di specifici corsi di formazione per i Comandanti di Stazione al termine della stagione estiva". Le nuove linee guida sulla sorveglianza ambientale, recentemente validate dalla Direzione centrale hanno infatti permesso di riorganizzare e semplificare il ciclo regolatore dei controlli; ed è proprio grazie a questo passaggio che si sono potute porre le basi per un lavoro integrato e strutturato all'interno del quale troverebbe fondamentale collocazione il contributo dell'Arma dei Carabinieri, data la sua capillare presenza sul territorio. "Il vostro lavoro è infatti fondamentale, - ha concluso l'esponente della Giunta regionale rivolgendosi al generale Vitagliano - affinché le nostre comunità possano fruire appieno del proprio territorio sentendosi parte di una regione virtuosa." ARC/AL