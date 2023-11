Ambiente: Scoccimarro, chiesti 200mln per Consorzio Cellina-Meduna

L'annuncio dell'assessore ai sindaci del territorio pordenonese: investimenti per opere in Valcellina e Val Tramontina Pordenone, 8 nov - "La Regione, in chiave strategica per il territorio del Friuli occidentale, ha deliberato una richiesta di finanziamento, avanzata nell'ambito del Piano nazionale invasi del ministero delle Infrastrutture e trasporti, di un piano di investimenti comprendente interventi per il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, del valore complessivo di oltre 200 milioni di euro. Circa cento milioni serviranno per le opere funzionali allo sghiaiamento del lago di Barcis, 75 milioni sono destinati alla realizzazione della galleria di collegamento fra i laghi di Ca' Selva e Ca' Zul in Val Tramontina, mentre oltre 15 milioni saranno utilizzati per le nuove condotte a nord del Cellina". Lo ha annunciato questa mattina l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, incontrando i sindaci del territorio nell'auditorium della sede della Regione a Pordenone. "Si tratta di interventi - ha proseguito Scoccimarro - che contribuiranno a mettere maggiormente in sicurezza il territorio e a garantire una gestione adeguata ed efficiente dei bacini montani. Attraverso questo piano di investimenti l'Amministrazione conferma il ruolo fondamentale dei Consorzi di bonifica nella gestione del territorio, sia sul fronte della regimazione idraulica necessaria per l'irrigazione, sia su quella della difesa del suolo, come si è visto anche nelle recenti ondate di maltempo caratterizzate da forti precipitazioni". E in merito alle ondate di maltempo dei giorni scorsi, l'assessore ha voluto sottolineare: "I danni nelle aree montane e della pianura sono stati limitati grazie anche al grande lavoro e agli investimenti realizzati negli ultimi anni in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e della difesa dalle alluvioni. Opere di ordinaria e continua manutenzione, non solo lungo i due grandi fiumi Tagliamento e Isonzo, ma nell'intero territorio della regione. Interventi di prevenzione - ha rimarcato Scoccimarro - che hanno consentito, rispetto agli ultimi eventi atmosferici avversi, di proteggere e tutelare meglio i corsi d'acqua e il territorio". Scoccimarro ha poi sottolineato come "tra Regione e Consorzi di bonifica vi sia una stretta a costante collaborazione nel decidere e approvare progetti e interventi di manutenzione secondo una linea guida che è volta a minimizzare gli impatti ambientali". In particolare, per quanto riguarda il Consorzio Cellina-Meduna, l'esponente della Giunta regionale ha ricordato ai sindaci come "negli ultimi anni, in media, i contributi per gli interventi ordinari sono stati di 300 mila euro annui, mentre per le manutenzioni straordinarie è in corso un finanziamento di altri 8 milioni". "Il Consorzio Cellina-Meduna - ha rimarcato l'assessore - ha inoltre la particolarità di essere l'ente delegato alla costruzione della diga di Ravedis, presidio essenziale per la protezione del territorio pordenonese dalle alluvioni. Già ora, in attesa del definitivo completamento degli interventi utili al collaudo finale, la spesa annua di gestione delle opere di laminazione si aggira sugli 800 mila euro". ARC/LIS/al