Ambiente: Scoccimarro, comunità energetiche sono valore per territorio

A Spilimbergo l'avvio di un ciclo di incontri in regione programmati fino al 2024



Pordenone, 13 dic - "La produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, tra cui l'utilizzo efficiente delle fonti di energia locali, una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici e minori distanze di trasporto. Tutto ciò contribuisce a creare una ridotta dispersione energetica nella catena che va dalla produzione al consumo".



Lo ha detto l'assessore regionale per la Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro portando il proprio saluto con un videomessaggio a Spilimbergo in occasione del primo di una serie di incontri organizzati in Friuli Venezia Giulia rivolti alla cittadinanza e ai privati per illustrare il funzionamento e le peculiarità delle Comunità Energetiche Regionali (Cer).



L'esponente dell'esecutivo Fedriga ha dapprima ringraziato l'amministrazione della Città del mosaico per l'interesse dimostrato a questo importante tema "che riguarda la capacità della Regione di essere un modello di sviluppo e resilienza negli anni a venire".



"La transizione energetica verso un cambiamento dei modelli di produzione, gestione e consumo di energia, determinata dal graduale passaggio dalla dipendenza dalle fonti fossili alla prevalenza delle risorse rinnovabili - ha aggiunto Scoccimarro - ha spinto l'Unione Europea e gli Stati Membri a definire un innovativo sistema di norme per favorire lo sviluppo di tecnologie di produzione locale. Pur potendo continuare ad utilizzare l'energia secondo le modalità tradizionali, la Cer produce autonomamente energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può destinare quella autoprodotta allo stoccaggio o alla vendita. In questa ottica, i consumatori sono individuati come attori di mercato strategici in grado di dare avvio proprio a quel cambiamento di paradigma alla base dell'intero processo di transizione".



Quello di Spilimbergo è il primo degli eventi che la Regione ha pianificato per poter illustrare il funzionamento e le opportunità delle Comunità energetiche. "Questi cicli di incontri sul territorio - ha chiarito l'assessore - hanno lo scopo di dare informazioni agli amministratori pubblici, alle comunità locali, alle imprese e ai cittadini. Al fine di supportare il dialogo, abbiamo pensato perciò di attivare un ciclo di eventi che si terranno da qui al 2024. L'intento è quello di portare alla luce gli interessi e la sinergia necessaria per consegnare alle sfide del futuro una Regione prospera, sostenibile e competitiva". ARC/AL/ma